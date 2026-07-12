Fiamme in periferia, una notte di paura 

Incendio nella notte alla periferia di Maracalagonis, le fiamme hanno aggredito un terreno incolto fra le vie San Basilio e Fratelli Cervi.

L’incendio ha trovato facile esca fra le stoppie secche e si è avvicinato all’abitato. Il fuoco è stato circoscritto e domato dopo alcune ore dai vigili del fuoco e dai barracelli. Il pericolo è così rientrato e subito sono arrivati i ringraziamenti della sindaca Francesca Fadda agli operatori, che dopo aver spento le fiamme hanno anche provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito. Dopo alcune ore di apprensione la situazione è tornata alla normalità.

Sono stati diversi quest’estate gli incendi che si sono sviluppati in alcune zone della periferia di Maracalagonis, provocando danni anche in una rivendita di materiali edili e, in un’altra occasione, avvicinandosi alla pineta di Craboni.

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