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Bosa.
13 luglio 2026 alle 00:17

Fiamme in periferia, evacuate alcune case 

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L’allerta arancione era stata diramata anche per la giornata di ieri. E puntuale nel primo pomeriggio di una domenica caldissima, le fiamme sono divampate a Bosa, dove è stato necessario evacuare anche alcune abitazioni. Incendi anche alla periferia di Cabras.

L’allarme in Planargia è scattato poco dopo le 18 quando le fiamme sono state segnalate in località Coronedu, non lontano da Turas. Una zona piuttosto impervia che ha reso difficoltose le operazioni di spegnimento e le comunicazioni. Sul posto Forestale, vigili del fuoco e volontari, in volo anche due elicotteri provenienti dalle basi di Bosa, Anela e il Superpuma di Oristano, due canadair da Olbia. Per precauzione, visto che le fiamme erano sempre più minacciose, sono state evacuate alcune abitazioni.

A Cabras l’incendio è divampato poco dopo le 15 di ieri, nella zona del cimitero in località C. Pinna dove. Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo forestale e dei vigili del fuoco, con il supporto di un elicottero proveniente da Fenosu.

E intanto il bilancio del sabato di fuoco è pesante: oltre 110 ettari in fumo da Morgongiori alle pendici del Monte Arci, fino all’area compresa tra Uras e Terralba, lungo la Statale 131 che è stata chiusa al traffico per oltre due ore. E ancora fiamme a Cabras, un agente del Corpo forestale ha accusato un malore per il fumo ma le sue condizioni non destano preoccupazione. ( v. p. )

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