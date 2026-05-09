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Marina Piccola.
10 maggio 2026 alle 00:46

Festival “Vivi il mare” Oggi la giornata finale 

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Giornata conclusiva per il festival “Vivi il Mare”, organizzato dall’associazione Arcipelaghi e che ha proposto tre giornate intense tra mare, cultura, musica e impegno sociale, con un programma ricco di attività aperte alla cittadinanza e pensate per promuovere una relazione consapevole e inclusiva con il mare.

Oggi il gran finale. Si parte a Marina Piccola, dove dalle 10 – oltre alle attività acquatiche – la manifestazione propone Mare Coraggio”, uno spazio in cui incontrare associazioni e centri antiviolenza. Un’occasione preziosa di ascolto, confronto e sensibilizzazione che permette ai presenti di avvicinarsi ai banchetti delle operatrici antiviolenza di Lìberas, Donna Ceteris, Evolution e Luna e sole per conoscere iniziative, progetti e strumenti di supporto e di uscita dalla violenza.

Il programma

Nel pomeriggio, alle 17 a Su Siccu, sulle barche di Cs Charter c’è il laboratorio “Impiombature” con il velista Carlo Conte per scoprire i mille utilizzi delle cime e imparare a costruire grilli tessili.

A seguire, alle 18, l’incontro “Il Mare e i Sogni dell’Anima” con la psichiatra e apneista Elisabetta Muntoni e l’archeologa subacquea Emanuela Solinas, in un dialogo esplorativo tra il mare interiore e quello delle civiltà che ci hanno preceduto, per aiutarci a trasformare sogni e relitti in un patrimonio di inestimabile valore.

Alle 19, il concerto “O Destino do Mar” con la raffinata musicista Carol Mello, il violinista Matteo Gallus e il coro Batatas da perna per un suggestivo viaggio tra canzoni brasiliane e le poesie di Cecília Meireles, una delle più grandi voci della letteratura brasiliana del Novecento, interpretata dall’attrice Elena Pau.

Informazioni e prenotazioni su arcipelaghiasd.com

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