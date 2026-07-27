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28 luglio 2026 alle 00:32

Festa speciale per il nutrizionista Naitana 

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Ponte di Legno . In tanti sono già ripartiti, ma a Temù il drappello di tifosi del Cagliari resta numeroso. Prima sulle tribunette e poi all’uscita dei giocatori, assaliti per la solita caccia a selfie e autografi. Il più acclamato è ancora Fabio Pisacane, accolto addirittura con un applauso quando appare alla distanza. Entusiasmo anche per Sebastiano Esposito, nonostante le recenti voci di mercato, sempre ricercatissimo per selfie e qualche videomessaggio di auguri.

L’Aic in ritiro

Nel pomeriggio a Temù, nei consueti giri per incontri formativi e informativi nei ritiri, sono arrivati i rappresentanti dell’Aic, l’Associazione Calciatori. A far visita al Cagliari il dg Gianni Grazioli, il consigliere Matteo Brighi e il vicepresidente vicario, nonché ex rossoblù, Davide Biondini.

Tanti auguri

Ieri mattina, a inizio allenamento, Fabio Pisacane ha riunito in cerchio il gruppo e, dopo le consuete indicazioni, ha chiesto a tutti di far gli auguri a Jacopo Naitana, nutrizionista e figlio di Luca, responsabile dello staff di nutrizionisti rossoblù. A seguire, gli auguri “speciali” dei giocatori, che su due file hanno concesso un particolare pasillo de honor , con Naitana costretto a passare in mezzo e sfuggire alle botte di Esposito e compagni.

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