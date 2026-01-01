Festa per nonna Luigia: ha compiuto cento anni 

Grande festa per il primo dell’anno a Masainas. 2026 che si apre con la signora Luigia Marroccu che festeggia 100 anni. Un giorno speciale per il piccolo paese del basso Sulcis.

A rendere noto l’evento è il primo cittadino Gian Luca Pittoni che nella mattinata di ieri si è presentato a casa della nonnina per portare gli auguri e una pergamena commemorativa a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Masainas: «Mi sono recato dalla nonnina insieme alla presidente della Pro Loco Palmira Fracci che le ha donato un mazzo di fiori e a Don Leonardo Crobu».

Nonna Luigia, nata a Sant’Anna Arresi, vedova di Antioco Angioni, ha festeggiato in compagnia dei quattro figli tre femmine e un maschio, oltre all’affetto di numerosi nipoti, accogliendo la festa con un enorme sorriso.

«Questo compleanno, che coincide con l’inizio del nuovo anno, diventa un augurio per tutti», prosegue il primo cittadino di Masainas Gian Luca Pittoni, «che il 2026 sia vissuto con la stessa forza, la stessa saggezza e lo stesso senso di comunità che i nostri anziani ci insegnano ogni giorno». (f. m.)

