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Sestu.
30 giugno 2026 alle 00:22

Festa di fine stagione per Stella Azzurra 

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Domenica di festa per l’Asd Stella Azzurra di Sestu, società sportiva di pallavolo, per celebrare la chiusura della stagione. «La Serie C maschile ha conquistato il secondo posto in classifica, fermandosi ai playoff e confermando la solidità del progetto tecnico e la qualità del lavoro svolto in palestra», commenta il presidente Massimo Collu.

Domenica la squadra ha festeggiato a San Gemiliano, dove ragazzi e ragazze hanno giocato, tutti insieme. «Oggi la società conta oltre 250 tesserati, di cui circa 200 sotto i 18 anni: un dato che testimonia la centralità dei giovani nel progetto sportivo», commenta Collu. E nella prossima stagione la società festeggerà il suo sessantesimo anno. «Un traguardo straordinario. Sessant’anni di passione sotto la rete, di allenamenti, partite, trasferte, emozioni, amicizie e generazioni di atleti che hanno indossato la stessa maglia, condividendo valori e passione», conclude Collu.

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