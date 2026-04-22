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Vallermosa.
23 aprile 2026 alle 00:39

Festa della montagna, appuntamento a Is Prunixeddas 

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A Vallermosa ritorna la ricorrenza primaverile più attesa: la Festa della montagna. Come da tradizione, si svolgerà nella giornata del 25 aprile, nella località montana di Is Prunixeddas. Il ricco programma della ventennale manifestazione inizierà alle 8,30, nel Campo sportivo del paese. Qui s’incontreranno i partecipanti all’escursione naturalistica e archeologica nel sito di Matzanni, unico in Sardegna con la presenza dei resti di tre pozzi sacri e, poco distante, il tempio punico di Genn’e Cantonis.

Nella mattinata, la visita, curata dal Ceas Vallermosa, sarà accompagnata da un archeologo già presente nel sito nuragico, mentre nelle ore serali sarà libera. Gli interessati potranno prenotare preventivamente al numero 3491713425. Per raggiungere Matzanni, dalle 10 in poi, sarà disponibile anche un servizio di navetta con due fuoristrada.

Nell’ampio spazio di Is Prunixeddas, località di accoglienza dei visitatori, saranno presenti numerosi stand con prodotti tipici del territorio. Alle 12 inizierà il tipico pranzo a base di formaggio, malloreddus con sugo di salsiccia e porcini, spezzatino di vitella con cardi selvatici e patate. Infine pane, arance, vino e acqua. Dalle 15 inizierà il programma di intrattenimento proposto dal gruppo musicale “Ichnos party”. La manifestazione si concluderà alle 20. (a. cu.)

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