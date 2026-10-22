Festa della Mela nel segno di Maria Lai 

Dalla famosa Trempa Orrubia alla mela Ferru, il 24 e il 25 ottobre Ussassai celebra la sua regina con la ventottesima edizione della sagra della mela. Conferenze, un percorso con gli stand, buon cibo, inaugurazioni e un grande tributo del paese all'artista Maria Lai. Nel weekend anche la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia. Organizza la Pro Loco, in collaborazione con il Comune. Il via sabato alle 9.30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca comunale nella vecchia scuola elementare. Seguirà alle 10.30 il convegno “Il valore delle Terre Alte: biodiversità, comunità e nuove economie - Da Slow Food a IncoMunis: le opportunità per i paesi dell’Ogliastra e della Barbagia” - nel centro culturale “Cobingiu”. Organizza il Comitato Biodiversità “Mela de Ussassa”, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Alle 16.30 sfilerà il Gruppo Folk di Perdasdefogu. Alle 17 verrà intitolato a Maria Lai il Belvedere nella località “Serr’e Lugi”, con la musica di Gavino Murgia. Sarà anche eseguito il rito “Il pane del diavolo”, ideato dall’artista di Ulàssai per la comunità di Ussassai. Domenica gli stand apriranno alle 9.30. Nel corso della giornata si esibiranno il Coro “Ardasai” di Seui e “Janas e Amaymonaus” di Ilbono. Nei due giorni si potranno visitare il museo etnografico e la Pinacoteca comunale.

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