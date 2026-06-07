Ferrini, la vittoria vuol dire salvezza  

Incontentabile Amsicora. Dopo il terzo scudetto consecutivo della serie A Élite femminile, a una settimana di distanza è arrivato anche il titolo della categoria “Allieve”, l’ex under 14, il secondo di fila. A Mori la squadra allenata da Pastor e Fiorelli, seguita nelle finali da Marta De Guio, ha battuto 4-1 in finale il Cus Pisa, con una tripletta di Simeone e una rete di Contu. Il girone eliminatorio era iniziato con il pareggio, 2-2, con l’Adige, poi le vittorie con il Butterfly, 7-0, e la Lorenzoni Brà, 3-1. Premio ad Anna Simeone come miglior giocatrice del torneo.

Serie A Élite

L’Amsicora ha preso una pausa nella terzultima giornata della serie A Élite femminile. Con lo scudetto vinto con tre turni d’anticipo, è stata battuta a Ponte Vittorio dalla Lorenzoni per 2-0. Si interrompe una striscia di otto vittorie e l’imbattibilità di Pastor, a guardia della porta amsicorina, che durava da sei partite.

Terzultimo turno in serie A Élite maschile, salvezza matematica e prima vittoria interna per la Ferrini, 4-2 con la Tevere. Doppio vantaggio con due reti di Gamal, sul 2-2, nei minuti finali della terza frazione hanno deciso Hassan e Palmas.

A Reggio Emilia l’Amsicora ha battuto 3-1 Città del Tricolore con reti di Montelli e doppietta di Ojeda. Successo che vale il terzo posto a -6 dalla capolista Brà a due giornate dalla fine.

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