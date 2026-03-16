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17 marzo 2026 alle 00:19

Fermato con la droga per il weekend: pusher 35enne arrestato dai poliziotti 

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Addosso e in casa aveva un po’ di tutto: marijuana, cocaina e ketamina. E secondo le accuse, si spostava per cederle. Proprio notando i suoi atteggiamenti sospetti, gli agenti della Squadra volante hanno seguito Francesco Serra, 35 anni, da piazza Costituzione al primo tratto di viale Regina Elena per poi fermarlo: aveva con sé cinque grammi di marijuana e ketamina e una dose di cocaina, oltre a 110 euro.

Il resto della droga, sempre secondo le accuse dei poliziotti, era in casa: la perquisizione nell’appartamento dell’uomo, al Cep, ha permesso di recuperare altri 86 grammi di marijuana, 5 di hascisc, una bustina di cocaina e altri 20 grammi di ketamina. Sequestrati anche sostanza da taglio, bilancino di precisione e 1500 euro.

Subito in libertà

Serra, su disposizione del pm di turno, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per lo spaccio. Nel processo per direttissima, dopo la convalida da parte del giudice, il 35enne (assistito dall’avvocata Valeria Marrocu) ha patteggiato la pena ed è tornato in libertà senza alcuna misura cautelare.

L’intervento degli agenti della Squadra volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, è scattato nel fine settimana. Il sospetto è che Serra, conosciuto per qualche suo precedente specifico, si muovesse nelle zone del centro proprio per poter cedere le dosi a dei clienti abituali. Le indagini della Polizia andranno avanti per verificare l’eventuale presenza di alcuni complici e i canali di approvvigionamento utilizzati dal 35enne. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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