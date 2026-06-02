«Felice di indossare la maglia rossoblù» 

«Felicissimo di indossare di nuovo questa maglia e di aver potuto trascorrere dei bei momenti con vecchi e nuovi amici. Grazie Cagliari per questa bellissima esperienza». Queste le parole su Instagram di Luca Ceppitelli, uno dei protagonisti della delegazione rossoblù al Tst (The Soccer Tournament) negli Usa. Con lui Cossu, Nainggolan e Sau che sono stati suoi compagni quando ancora giocava nell’Isola. Ceppitelli (da quando ha smesso è diventato un procuratore) ha militato nel Cagliari dal 2014 al 2022, è stato anche capitano.

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