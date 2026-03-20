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21 marzo 2026 alle 00:55

Febbre del Nilo,  nuova campagna di prevenzione 

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Sono state avviate ufficialmente dall'amministrazione provinciale le procedure per la campagna di comunicazione e sensibilizzazione dedicata alle buone pratiche contro le infestazioni di zanzare, un intervento strategico dopo l’emergenza sanitaria legata alla West Nile Disease, che lo scorso anno ha colpito duramente il territorio.

Il dirigente del settore Ambiente e Attività produttive, Raffaele Melette, ha nominato Stefano Cadoni come responsabile unico del procedimento. La campagna nasce da mesi di tavoli tecnici: oltre agli interventi negli spazi pubblici, si punta a coinvolgere direttamente la popolazione, soprattutto nelle aree private dove spesso si annidano i focolai larvali. Per questo la Provincia ha già acquistato kit antilarvali da distribuire ai cittadini, nell’ambito di un percorso informativo più ampio. Grazie a una variazione urgente di bilancio, sono stati stanziati 210 mila euro per finanziare il servizio. La campagna rappresenta un tassello fondamentale della strategia di lotta integrata. «Solo con la collaborazione dei cittadini – afferma il consigliere Andrea Grussu – è possibile ottenere risultati concreti e ridurre la presenza degli insetti vettori». ( s. c. )

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