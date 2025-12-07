VaiOnline
Trasporti.
08 dicembre 2025 alle 00:49

FdI: «La metropolitana è un’occasione persa» 

«Esprimiamo forte preoccupazione, e delusione, di fronte alle recenti dichiarazioni dell’amministrazione sulla scelta di congelare il progetto della metropolitana leggera verso Quartu, puntando esclusivamente sul potenziamento del trasporto su gomma». A dirlo è il coordinamento cittadino di FdI commentando la decisione del Comune annunciata pochi giorni fa. «Si rinuncia a un’infrastruttura moderna, sostenibile e fondamentale per la mobilità dell’area vasta, preferendo ancora una volta soluzioni temporanee e sperimentali».

L’ultima proposta di tracciato della metro risale a tre anni fa. «Da allora non si è visto alcun passo avanti, solo un progressivo raffreddamento dell’interesse fino all’annuncio ufficiale dello stop», si legge ancora nella nota della base cittadina di FdI. «Ci viene detto che i motivi sarebbero i costi e i tempi di realizzazione: una giustificazione che rivela un approccio rinunciatario. Le opere strategiche richiedono investimenti e progettualità, non scorciatoie. Così Quartu rischia di essere tagliata fuori dai grandi assi del trasporto metropolitano per i prossimi decenni». Il Comune ha deciso di puntare su due linee Brt, bus veloci del Ctm, e il servizio di bus a chiamata nelle zone extraurbane. «Sono strumenti utili, ma non possono sostituire un’infrastruttura stabile come la metro, capace di migliorare realmente la mobilità, ridurre il traffico e garantire un collegamento rapido e affidabile con Cagliari. Il Comune preferisce interventi leggeri pur di evitare opere più complesse, dimostrando scarsa ambizione per il futuro della città». (f. l.)

