«Farmaco sperimentale al servizio di Oncologia» 

È partita la richiesta del presidente del Distretto sanitario Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta Umberto Oppus perché il servizio di Oncologia di Isili venga individuato quale centro per l’utilizzo di un nuovo farmaco per le terapie oncologiche. La Regione è infatti chiamata in questi giorni a decidere dove il farmaco possa essere utilizzato. L’ambulatorio di Oncologia di Isili da anni svolge un lavoro di eccellenza nel territorio, oltre che fare diagnosi, segue e sostiene pazienti e familiari durante un percorso difficile della vita di questa tipologia di pazienti. «Chiediamo che questo tipo di cure e uso di medicinali siano fatte anche ad Isili e non solo a Cagliari», ha detto il sindaco di Mandas Oppus. «Così i pazienti non viaggiano e possono restare nel territorio». La scelta spetta ovviamente alla Regione, la speranza è che si possa avere attenzione verso un servizio presente in un territorio disagiato che ha sempre avuto a cuore l’interesse dei propri pazienti. «Se si decidesse a favore dell’oncologia di Isili», ha aggiunto Oppus. «Il servizio sarebbe potenziato con ricadute positive per tutti i territori di riferimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA