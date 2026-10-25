Fanni Sassari nuova regina della C1 

La quarta giornata dei campionati regionali di calcio a 5 offre gol ed emozioni, con risultati importanti in serie C1 e C2.

Nel massimo torneo regionale il Fanni vince 4-1 sul campo del Sarfut 21 ed è solo in testa alla classifica complici le sconfitte di Gonnesa (5-1 ad Alghero, ora secondo) e del CCC Serramanna (superato dal Domus Perdaxius 4-2). Spicca poi il successo della Mediterranea Cagliari, che passa con un netto 7-3 sul campo del Babylon F.C. Vittoria esterna anche per l’Oristanese che supera 5-2 lo ZB Iron Bridge. Finisce invece in parità la sfida tra Cus Cagliari e Decimo Futsal, che chiudono sul 3-3.

Serie C2

In C2 non mancano le partite spettacolari, a partire dal confronto tra Futsal 23 e San Pio X, deciso da ben 19 reti: a prevalere sono gli ospiti, vittoriosi 10-9. Il Portoscuso Calcio travolge 9-1 l’Happy FC, mentre la capolista T.A.G.A.M. vince 6-2 in casa della Sibiola Serdiana. Il Futsal Villasor passa 5-3 sul campo dell’Arrubia e il DYM Sport piega 4-3 il Leonardo. Successo anche per la Virtus San Sperate, che batte 4-1 il Futsal Orfea Cabras. L’Uta Calcio a 5, infine, supera 6-5 il Città di Sestu C5 in una gara combattuta.

Coppa Italia

Spazio anche alle coppe: si è disputato il primo turno di Coppa Italia di Serie D, con le formazioni impegnate nella prima giornata dei rispettivi gironi. E questo weekend andrà in scena l’ultima giornata della fase a gironi di Coppa Italia della serie C1. (lu. b.)

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