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Serramanna.
11 aprile 2026 alle 00:30

Fabrizio Demontis resta alla guida dei barracelli 

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Il Consiglio comunale vota la conferma di Fabrizio Demontis nella carica di capitano della compagnia barracellare di Serramanna per il prossimo triennio. L’assemblea dei barracelli che aveva indicato una terna di nomi: lo stesso Demontis, che tre anni fa era succeduto allo storico capitano Livio Putzolu, Giovanni Puddu e Sandro Dettori, nominato vide capitano. «Si chiude un triennio in cui la compagnia guidata dal capitano Demontis è stata a fianco al nostro Ente, in compiti di protezione civile, antincendio e non solo. Come Consiglio intendiamo tenere conto delle risultanze delle consultazioni interne della compagnia che ha indicato, a maggioranza, Demontis per rivestire la stessa carica per il triennio 2026 – 2028», ha detto il sindaco Gabriele Littera. «A parte alcune discrasie oggi facciamo prevalere gli aspetti positivi», fa detto Gigi Piano (minoranza) annunciando «l’apprezzamento per la compagnia». Significativo l’intervento della consigliera di minoranza Barbara Steri, che ha visto più volte le fiamme minacciare la propria casa. Ha chiesto al capitano «di vigilare sulla pulizia delle campagne, molti proprietari di terreni non si adeguano alle prescrizioni antincendio e vanno sanzionati». «Grazie per la fiducia, mi trovate senza parole ma a livello operativo ripagherò la stima», ha detto Fabrizio Demontis. (g. pit.)

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