Fa irruzione in tribunale: uomo bloccato 

Panico ieri mattina nel palazzo di giustizia di Tempio. Poco prima dell’apertura degli uffici al pubblico, un uomo di 60 anni in preda a una crisi d’ira è riuscito a intrufolarsi all’interno dell’edificio. La persona fuori controllo, ben nota al personale del Tribunale per le sue richieste insistenti, ha approfittato dell’orario, non erano ancora in corso i controlli serrati del personale della vigilanza, di fatto il presidio di giustizia non aveva ancora avviato le attività nelle aule e nei settori dove lavora il personale amministrativo. L’uomo ha raggiunto velocemente un corridoio dove ci sono le stanze riservate ad alcune magistrate. Sono arrivati immediatamente le guardie giurate e i Carabinieri, il responsabile della irruzione ha fatto capire di non voler uscire e di volere parlare con un giudice. L’uomo è stato calmato dal personale della sorveglianza, immobilizzato e trasferito all’esterno con l’assistenza di un medico. Non ci sono state conseguenze per le persone o danni.

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