Ex Tennis Club: «Bonifica e messa in sicurezza» 

Materassi sporchi, rifiuti, escrementi e siringhe abbandonate sul pavimento. È uno scenario di degrado quello che si presenta all’interno dell’ex Tennis Club di via Tarragona, struttura comunale da tempo inutilizzata, diventata rifugio di fortuna e, secondo le segnalazioni, luogo di consumo di sostanze stupefacenti. Una situazione allarmante, soprattutto per la vicinanza al parco giochi frequentato da bambini e famiglie. A denunciare le condizioni dell’immobile è Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare Sanità, che sollecita un intervento urgente del Comune per la bonifica degli ambienti e la chiusura degli accessi. Lo stabile era stato concesso all’Asl per realizzare un Centro diurno destinato alle persone con disabilità e ai soggetti fragili. Un progetto del quale, però, non si conoscono ancora i tempi di attuazione. Lo scorso 13 luglio la Commissione Sanità aveva affrontato la questione a Villa Maria Pia, alla presenza dei vertici Asl, tecnici e associazioni. «Non possiamo permettere che un patrimonio pubblico destinato ai più fragili venga lasciato in queste condizioni», denuncia Mulas, annunciando la convocazione di una nuova Commissione con Asl e uffici comunali per chiarire il futuro della struttura. Nell’immediato, intanto, si chiede la messa in sicurezza, la bonifica e una verifica delle condizioni igienico-sanitarie. (c.fi.)

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