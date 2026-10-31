Ex Eurallumina senza risorse «In arrivo 6,3 milioni dal Mef» 

Sei milioni e trecentomila euro saranno stanziati dal Mef per garantire la continuità del sito fino al 31 dicembre: l’impegno è emerso dal vertice tecnico che si è svolto al Mimit per affrontare l’emergenza dopo lo stop ai trasferimenti della Rusal in seguito alle sanzioni imposte dal Comitato di Sicurezza Finanziaria. «Il Mef ha messo a disposizione le risorse necessarie fino a fine anno – ha detto l’assessore all’Industria Emanuele Cani – una tappa importante ma intermedia. Sarà pertanto necessario attivare immediatamente tutte le procedure relative alla valutazione dei nuovi player che si stanno affacciando, così come ufficialmente anticipato dal Mimit». Sarebbero tre i gruppi che avrebbero espresso interesse per lo stabilimento di Portovesme, fermo dal 2009 e in attesa di rilancio. Sull’esito dell’incontro è critica l’assessora al Lavoro Desirè Manca: «La copertura degli stipendi limitata al 31 dicembre non può essere la soluzione, ha detto Manca. «I lavoratori devono poter mangiare e programmare il proprio domani anche dopo il primo gennaio». Con i soldi garantiti dal Mef si potrà far fronte anche alle attività di tutela ambientale. «La sicurezza ambientale», ha aggiunto l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi. «Non può essere considerata una misura temporanea, ma deve accompagnare ogni fase del percorso di rilancio industriale».

Per domani alle 9 le organizzazioni sindacali hanno convocato l’assemblea generale dei lavoratori davanti allo stabilimento dell’Eurallumina a Portovesme.

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