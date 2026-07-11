Evasione fiscale nei megastore cinesi 

Sette maxistore cittadini, gestiti da persone di nazionalità cinese, finiti sotto indagine per un’evasione fiscale da 20 milioni. È un primo bilancio dell’operazione “Black Option” della guardia di Finanza che ha deferito per dichiarazione infedele sette rappresentanti legali delle attività, specializzate in articoli per la casa e abbigliamento mentre uno è stato segnalato per omessa dichiarazione.

L’inchiesta, coordinata dalla procura della Repubblica e dal pm Gianni Caria, ipotizza un sistema di frode fiscale che sarebbe ruotato intorno alle due diverse modalità di pagamento. Nella prima, se il cliente saldava con carta di credito o bancomat veniva emesso un regolare scontrino fiscale. “Fantasma” invece quello coi contanti perché, secondo le contestazioni, i dipendenti rilasciavano un documento gestionale dall’apparenza legittima ma, in realtà, privo del logo ministeriale. L’escamotage impediva che arrivassero alla Agenzia delle Entrate i dati delle vendite sottraendo una grande quantità di ricavi alla tassazione. Una cifra a cui sono risaliti le Fiamme Gialle controllando i computer e i registratori di cassa dei punti vendita e ricostruendo il volume reale di quanto sarebbe stato fatturato dalle aziende lungo il periodo dal 2020 al 2024. Intanto, in attesa che arrivino gli avvisi di conclusione delle indagini, il tribunale lavora per riuscire a recuperare subito una parte delle somme sottratte all’erario. E lo fa con un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip, che punta alla confisca dei beni aziendali e personali dei rappresentanti. In questo senso sono stati già sottoposti alla misura rapporti bancari, immobili, terreni, autovetture e quote societarie per un importo di oltre due milioni.

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