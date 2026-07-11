VaiOnline
Sassari.
12 luglio 2026 alle 01:10

Evasione fiscale nei megastore cinesi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sette maxistore cittadini, gestiti da persone di nazionalità cinese, finiti sotto indagine per un’evasione fiscale da 20 milioni. È un primo bilancio dell’operazione “Black Option” della guardia di Finanza che ha deferito per dichiarazione infedele sette rappresentanti legali delle attività, specializzate in articoli per la casa e abbigliamento mentre uno è stato segnalato per omessa dichiarazione.

L’inchiesta, coordinata dalla procura della Repubblica e dal pm Gianni Caria, ipotizza un sistema di frode fiscale che sarebbe ruotato intorno alle due diverse modalità di pagamento. Nella prima, se il cliente saldava con carta di credito o bancomat veniva emesso un regolare scontrino fiscale. “Fantasma” invece quello coi contanti perché, secondo le contestazioni, i dipendenti rilasciavano un documento gestionale dall’apparenza legittima ma, in realtà, privo del logo ministeriale. L’escamotage impediva che arrivassero alla Agenzia delle Entrate i dati delle vendite sottraendo una grande quantità di ricavi alla tassazione. Una cifra a cui sono risaliti le Fiamme Gialle controllando i computer e i registratori di cassa dei punti vendita e ricostruendo il volume reale di quanto sarebbe stato fatturato dalle aziende lungo il periodo dal 2020 al 2024. Intanto, in attesa che arrivino gli avvisi di conclusione delle indagini, il tribunale lavora per riuscire a recuperare subito una parte delle somme sottratte all’erario. E lo fa con un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip, che punta alla confisca dei beni aziendali e personali dei rappresentanti. In questo senso sono stati già sottoposti alla misura rapporti bancari, immobili, terreni, autovetture e quote societarie per un importo di oltre due milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Caldo e vento, il fuoco fa il resto

Roghi in mezza Sardegna, chiuse la 131 e la 125, bloccato dal fumo l’aeroporto di Olbia 
l Artizzu, Deidda, Fresu, Murgana
L’emergenza

L’assedio degli incendi, Sardegna devastata dal fuoco

Chiuse per ore la 131 nell’Oristanese e la 125 a Olbia Paura nel Medio Campidano, difficoltà negli aeroporti  
Enrico Fresu (hanno collaborato g.pit. e m.s.)
Cronaca

Sangue a Santadi, si cerca ancora l’arma del delitto

La difesa di Porcu davanti al pm: «Minacciato con roncola e fucile» 
Francesco Pinna
Il focus

Yacht e velieri di lusso, destinazione Sardegna

Già avvistati Freedom (appartenuto a Roberto Cavalli) e Lady Brave (di Renzo Rosso) 
Umberto Zedda
Marmeeting 2026

I campioni mondiali dei tuffi da vertigine conquistano Masua

Più di mille persone hanno assistito alla spettacolare gara di Porto Flavia 
Angelo Cucca
La missione

Non solo fantini, i veterinari sardi al Palio di Siena

«Niente è lasciato al caso, nelle stalle c’è anche l’aria condizionata» 
Sara Pinna
La storia

Sospende le cure per avere un figlio, il coraggio di Giulia

Malata oncologica ha vinto la sfida: è diventata mamma di tre bambini  
Valeria Pinna
L’evento

Akenta riemerge dagli abissi ed è festa

Ad Alghero turisti da mezzo mondo per il tradizionale brindisi in mare 
Caterina Fiori