Evacuato un palazzo per il guasto al fotovoltaico 

Hanno trascorso la notte da parenti e amici le famiglie evacuate l'altro ieri sera da un palazzo di via Vittorio Giglio, dopo l'allarme scattato venerdì intorno alle 18.30 per un presunto incendio nello scantinato. All'arrivo dei vigili del fuoco è stato accertato che il problema interessava il pacco batterie dell'impianto fotovoltaico, con conseguente fuoriuscita di sostanze che hanno reso necessario far allontanare le sei famiglie che abitano nello stabile. Sul posto era intervenuto anche il nucleo specializzato NBCR da Sassari per l'analisi dei fumi. Ieri mattina i vigili del fuoco, insieme ai tecnici della Asl e alla polizia locale, hanno effettuato un nuovo sopralluogo per verificare i valori delle sostanze contenute nel liquido rilasciato dalle batterie e accertare le condizioni di sicurezza dello stabile. Nel frattempo l'amministratore del condominio si è attivato per richiedere l'intervento di un tecnico specializzato e ripristinare il funzionamento dell'impianto fotovoltaico visto che l'intero stabile è rimasto senza energia elettrica.

Il sindaco Cacciotto ha seguito l'evolversi della situazione, tenendosi costantemente informato. Purtroppo per tutto il fine settimana rimarrà in vigore la diffida al rientro negli appartamenti, in quanto le rivelazioni strumentali hanno evidenziato ancora la presenza di elevate concentrazioni di sostanze riconducibili alla fuoriuscita del liquido dal sistema di accumulo, nonostante le operazioni di bonifica effettuate dal personale dei vigili del fuoco. Lunedì una ditta specializzata interverrà per risolvere mentre i condomini dovranno attendere l'esito delle operazioni di bonifica. Alcuni sono ospiti da parenti, altri hanno preso un alloggio in affitto per pochi giorni. Un enorme disagio ma necessario per consentire ai tecnici di operare in sicurezza.

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