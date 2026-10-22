SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Bruxelles.
23 ottobre 2026 alle 00:44

Europarlamento, schiaffo alla Casa Bianca: premio Sacharov alla Corte internazionale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bruxelles. Il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sacharov per la libertà di pensiero alla Corte penale internazionale (Cpi): un messaggio di sostegno alla giustizia internazionale mentre gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro il tribunale dell’Aja e suoi funzionari. Le misure di Washington sono una risposta alle indagini su cittadini americani e israeliani e ai mandati d’arresto per il premier israeliano Benyamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, accusati di crimini di guerra e contro l’umanità.

La presidente della Cpi, Tomoko Akane, riferendosi sia alle sanzioni americane che alle misure adottate in Russia, ha denunciato sfide senza precedenti. La votazione ha evidenziato divisioni politiche a Strasburgo: applausi dai gruppi progressisti, silenzio tra Popolari e destre. La Cpi, candidata dai Socialisti, ha prevalso grazie all’alleanza con Liberali, Verdi e Sinistra, dopo che i Patrioti hanno ritirato il sostegno all’avvocato tanzaniano Tundu Lissu, idnicato da Ppe e Conservatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare sardo

L’allarme dei produttori: «Per noi è una doppia tassa»

«Un dazio pesante che altera la concorrenza La Regione deve ascoltare il nostro grido d’aiuto» 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Protesta dei tir, 105 milioni dal Governo

Meloni: «Ascoltiamo chi manifesta in modo pacifico. Ora vanno rimossi i blocchi stradali» 
L’emergenza

Parà a Milano, polemica sui limiti operativi

Militari in strada senza taser né spray. Nordio: «Servono più carceri minorili» 
La sentenza

Caso Ippocrate, quattro condanne

Oristano, processo per i concorsi Asl: 8 anni all’ex sindaco di Macomer Succu 
Valeria Pinna
La protesta

«Il nostro futuro ha i giorni contati»

Eurallumina, la rabbia di quattro operai asserragliati a 60 metri di altezza 
Antonella Pani