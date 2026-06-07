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Osini.
08 giugno 2026 alle 00:49

Eugenio Locci è il sesto nonnino di cent’anni 

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Osini è il paese dell’eterna giovinezza. Visti i numeri (in sei hanno superato i 100 anni su una popolazione di 700 abitanti), Osini si fregia di custodire l’eden della longevità. Eugenio Locci è l’ultimo a essersi iscritto all’albo dei centenari, festeggiando venerdì l’ambito traguardo. Con tanta energia ha soffiato sulla candelina affogata nella torta che i familiari hanno preparato. Al secolo di vita ci è arrivato in buona forma fisica, dopo aver versato gocce di sudore tra i cantieri e la miniera. Nelle imprese edili ha svolto tutti i tipi di impiego, compreso quello di scalpellino. Ha avuto esperienze professionali anche tra i boschi del suo paese e nella miniera di Carbonia. Non si è mai tirato indietro davanti alla fatica, senza trascurare la famiglia messa su insieme alla moglie Battistina Podda (dalla loro unione sono nati sei figli) che lo sosteneva anche nella cura della campagna. (ro. se.)

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