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Lula.
05 novembre 2026 alle 00:23

«Et, stiamo costruendo una squadra formidabile» 

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«L’incontro a Sos Enattos tra i Ministri Gemkow e Bernini alla presenza della presidente Todde è un segnale importante della volontà delle istituzioni italiane, sarde e sassoni di lavorare insieme per trasformare in realtà Einstein Telescope». Ad affermarlo è Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare all'indomani del meeting tenutosi a Sos Enattos durante la visita dei rappresentanti delle istituzioni italiane, sarde e sassoni. «Stiamo costruendo una squadra formidabile». prosegue Zoccoli, «capace di mettere a sistema competenze scientifiche, tecnologiche e industriali per realizzare un’infrastruttura europea distribuita, unica al mondo».

Dello stesso parere è Settimo Nizzi sindaco di Olbia presente martedì mattina a Sos Enattos per incontrare la Ministra Bernini che nel pomeriggio ha poi accompagnato per una visita nei cantieri della città, dove sorgerà un campus universitario. «Quello di ieri è stato un incontro importantissimo che ha visto insieme, a formare una squadra, la Ministra Anna Maria Bernini, la presidente Alessandra Todde e il Ministro della Sassonia Sebastian Gemkow, lavorare insieme affinché il progetto dell'Einstein Telescope diventi realtà» dichiara Nizzi. «Un incontro, quello di martedì che presagisce bene e sono certo che la Sardegna nel 2027 avrà la nomina quale sede per accogliere questo progetto straordinario che offre una grande possibilità alle zone interne garantendo un futuro a tutta la Sardegna». La presenza del sindaco di Olbia a Sos Enattos è una costante durante le visite della Bernini al sito dell'ex miniera alle porte di Lula, e anche martedì scorso, come a marzo del 2023, non è voluto mancare all'incontro ed esorta le comunità vicine e i rappresentanti delle istituzioni locali ad abbandonare i campanilismi e favorire il lavoro di squadra, perché la forza di questo progetto in termini sociali ed economici è rappresentata dal saper fare rete. Un messaggio inequivocabile, ribadito a più riprese dai partecipanti all'incontro di martedì, dagli scienziati ai rappresentanti delle istituzioni.

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