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Domusnovas.
28 giugno 2026 alle 00:08

Esposto a Spresal e Asl per il cimitero comunale 

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Un esposto ad Asl e Spresal già mercoledì ed un altro inviato ieri a Procura e Prefettura per segnalare gravi condizioni igienico-sanitarie nei locali del cimitero che ospitano, tra l’altro, la camera mortuaria ed i servizi igienici. A presentarli il consigliere di minoranza (ed ex sindaco) Massimo Ventura dopo vari sopralluogh con i quali avrebbe accertato il pessimo stato di due dei tre bagni presenti e soprattutto l’assenza di refrigerazione nella camera mortuaria dove un feretro attende da giorni la tumulazione. «Tramite pec - dice - avevo già segnalato più volte queste criticità senza ottenere riscontri: non si può lasciare il cimitero aperto in queste condizioni e con questo clima torrido». C’è da dire che durante un sopralluogo effettuato giovedì con il consigliere presente la refrigerazione nella camera mortuaria era attiva e le condizioni generali erano sostenibili anche se i bagni necessitano di interventi (manca tra l’altro la sbarra di sostegno in quello per i disabili). La sindaca Isangela Mascia ammette che urgano migliorie e che la refrigerazione «possa accusare guasti» ma respinge le accuse di degrado e noncuranza.

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