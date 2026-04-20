Esplosivo nascosto in campagna 

Un nascondiglio di materiale estremamente pericoloso in aperta campagna, in un punto di passaggio. Lo hanno neutralizzato i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia a pochi chilometri da Telti. Per effettuare l’operazione è stato necessario l’intervento di personale specializzato. I militari hanno recuperato matasse di miccia a lenta combustione e di diverse cartucce di esplosivo, il tutto in avanzato stato di deterioramento ma estremamente pericoloso. Gli artificieri dell’Arma hanno provveduto allo smaltimento del materiale, eliminando ogni rischio per l’incolumità pubblica. La posizione dei candelotti e della miccia deve essere spiegata e sono in corso indagini sul punto. La segnalazione al personale del Reparto Territoriale di Olbia è stata fatta da una persona che ha visto le cartucce e ha dato immediatamente l’allarme.

RIPRODUZIONE RISERVATA