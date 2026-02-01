Esplosione in un edificio ad Adelfia, muoiono due anziani coniugi Inutili i tentativi di soccorso dei vicini, l’ipotesi della fuga di gas 

Bari. Due violente esplosioni hanno distrutto una palazzina ad Adelfia, in provincia di Bari, causando la morte di due anziani, Rocco Lotito e sua moglie Antonella Costantini, di 89 e 92 anni. L’edificio di due piani in via Oberdan, una strada stretta a ridosso del centro storico, è stato sventrato dalle fiamme e dal fumo nero, che si sono innalzati altissimi. Secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, la tragedia potrebbe essere stata provocata da una manovra errata sulla bombola del gas che Rocco aveva acquistato quella mattina per sostituire quella vecchia.

I vicini hanno cercato di soccorrere i coniugi, ma la seconda esplosione ha reso impossibile ogni intervento immediato. Tre squadre dei vigili del fuoco, insieme a carabinieri, polizia locale, medico legale e pm di turno Vito Valerio, hanno lavorato fino a sera per estrarre i corpi dalle macerie e avviare i rilievi tecnici.

Il crollo parziale dell’edificio ha reso necessarie verifiche sulle palazzine vicine per escludere ulteriori danni, mentre le strade circostanti sono rimaste chiuse per tutto il giorno.

Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale per la gestione dell’emergenza, mentre il sindaco Giuseppe Cosola ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Rocco e Antonella, senza figli ma circondati da nipoti e pronipoti, erano conosciuti come anziani attivi e stimati nella comunità, e la tragedia ha scosso profondamente Adelfia.

Le indagini proseguono per accertare con precisione le cause dello scoppio e valutare eventuali responsabilità.

