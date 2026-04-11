Esperia, contano i due punti 

Caiazzo 50

Esperia Cagliari 52

Pepe in Grani Caiazzo : Lom- bardi ne, Mastroianni 2, Pendolino ne, Russo ne, Smorra 7, Caloia 4, Aldi 3, Iuliano ne, Campanile 4, Cefarelli 15, Pisapia 7, Johnson 8. Allenatore Petrazzuoli

Confelici Carni CA : Porcu ne, Cabriolu 8, Giordano 6, Potì 10, Frattoni 1, Thiam 7, Picciau 2, Locci 5, Pili 3, Morgillo 10. Allenatore F. Manca

Parziali : 10-16; 20-22; 35-33



Non brilla, ma vince. Ed è senz’altro la notizia più importante. L’Esperia compie un altro passo importante verso i playoff di Serie B Interregionale superando a domicilio Caiazzo (50-52).

Il secondo successo consecutivo dà una mano in ottica salvezza alla Klass Sennori, impegnata alle 15 a Sorso contro Benevento, ma soprattutto consente di difendere il 6° posto alla vigilia delle ultime due durissime sfide di regular season contro Carver e Stella Ebk.

Come preventivato alla vigilia da coach Manca, il fanalino di coda del torneo ha fatto penare i rossoblù, tutt’altro che in forma smagliate sul piano offensivo (18 per cento dall’arco), ma comunque capaci di condurre in maniera costante nella prima metà di gara. Dopo aver toccato anche il +10 nel secondo quarto con Morgillo, i cagliaritani hanno dovuto fare i conti con la reazione di Caiazzo: tornati in scia alla pausa lunga, i padroni di casa hanno messo la testa avanti nel terzo quarto guidati da Cefarelli e anche dall’ex Dinamo Johnson. Caiazzo ha accarezzato la vittoria portandosi sul +6 a 3 minuti dal termine, ma i canestri di Locci, Morgillo e Giordano hanno fatto pendere l’ago della bilancia per l’Esperia. ( ro.r. )

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