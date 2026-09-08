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Palazzo Bacaredda.
09 settembre 2026 alle 00:36

Esercito, cambio al vertice della “Sassari”: visita in Municipio 

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Visita a Palazzo Bacaredda dei comandanti, uscente e subentrante, del 151° Reggimento Fanteria “Sassari”. Il sindaco Massimo Zedda ha ricevuto Andrea Pagliaroli, il comandante uscente, e Rosario Maria Simonetti, subentrante alla guida della storica unità. L’incontro istituzionale anticipa il formale passaggio di consegne al vertice del Reggimento, di stanza nella caserma “Monfenera” in viale Poetto, che avverrà venerdì. Zedda ha espresso il ringraziamento della città al colonnello Pagliaroli per il servizio prestato e la collaborazione con le istituzioni nel corso del suo mandato, iniziato il 13 giugno dello scorso anno. Contestualmente, il sindaco ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro al colonnello Simonetti per il nuovo incarico.

Andrea Pagliaroli, originario di Orvieto e proveniente dallo Stato Maggiore dell’Esercito, lascia la guida del reparto dopo aver consolidato, nel segno della continuità e della tradizione, l’eccellenza operativa dell’unità sia in ambito nazionale sia nei complessi scenari internazionali. In occasione dell'incontro, il Comandante uscente ha voluto sottolineare il legame profondo e indissolubile che unisce il Reggimento al territorio e alla comunità locale, ricordando al contempo come l'esperienza alla guida del reparto abbia rappresentato un momento di eccezionale rilevanza, tanto sotto il profilo professionale quanto sul piano umano.

Il Comandante subentrante, Rosario Maria Simonetti, originario di San Paolo Bel Sito (Napoli), è una figura nota e di altissimo profilo all’interno dell'Esercito Italiano, in particolare nell’ambito delle truppe anfibie e dei reparti d'élite. Con una carriera di grande rilievo operativa e internazionale, ha ricoperto fino a ottobre 2023 l’incarico di comandante del Primo Battaglione Lagunari dell’omonimo Reggimento Lagunari "Serenissima". Nel corso del suo percorso ha inoltre frequentato la School of Advanced Warfighting negli Stati Uniti, partecipando a importanti programmi addestrativi e di pianificazione strategica con il Corpo dei Marines americani, ed è stato insignito della Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito.

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