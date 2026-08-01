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Selargius.
02 agosto 2026 alle 00:51

Erba secca, rifiuti e incuria nel Parco Lineare: cresce la protesta 

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Alberi e siepi ingialliti, panchine “inghiottite” dalla vegetazione intorno, e prati diventati distese di erba secca.

È lo scenario che si presenta lungo il parco Lineare di Selargius, il polmone verde che attraversa la città e che da settimane non è più così verde. «Vedere un parco così bello ridotto in queste condizioni dispiace molto», la denuncia sui social di Sergio Simoncelli, seguita da decine di commenti scandalizzati. «Da cittadino mi auguro che i problemi del parco vengano risolti presto». E come lui la pensano tanti frequentatori, fra i quali qualcuno che denuncia anche il problema rifiuti accumulati in alcuni punti dell’area verde.

«Purtroppo la condizione attuale del parco è la conseguenza del forte caldo», la risposta del sindaco Gigi Concu alle lamentele dei selargini, «ma anche di un incendio probabilmente doloso che ha interessato una parte dell’area verde, e alcuni episodi di vandalismo che hanno portato al malfunzionamento dell’impianto di irrigazione. Impianto», conclude, «che abbiamo ripristinato nei giorni scorsi e più volte anche in passato».

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