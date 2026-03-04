Ente montano in piazza per la sanità 

«La situazione è drammatica e non si può più aspettare». Così i sindaci della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai ufficializzano la partecipazione alla manifestazione regionale per la difesa della sanità pubblica, il 7 marzo, a Cagliari. L’adesione decisa all’unanimità a Sorgono dagli amministratori che sottolineano l’importanza della presenza delle istituzioni per garantire unità e tutelare i servizi essenziali. «Convocheremo l’assemblea dei sindaci a Cagliari per ribadire la necessità di risposte certe al territorio e a tutti coloro che hanno bisogno di sanità nella zona più ampia - dice il presidente Alessandro Corona -. Gli amministratori sono uniti nel condividere questo momento di denuncia e di lotta con i cittadini, esausti per un’assurda situazione. Vogliamo risposte. Il grido dei cittadini è anche il nostro, viviamo nel territorio e ne condividiamo gioie e dolori». (l. c.)

