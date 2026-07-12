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Thailandia.
13 luglio 2026 alle 00:18

Enorme incendio in un pub a Bangkok Almeno 27 vittime 

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Il rogo incontrollato, le colonne dense di fumo. Poi, la lunga fila dei corpi stesi per strada, tra decine di vigili del fuoco e soccorritori e lo shock dei presenti: una nuova tragedia di fiamme e morte ha sconvolto la Thailandia, dove un enorme incendio ha devastato un pub a Bangkok, uccidendo almeno 27 persone prima che i vigili del fuoco riuscissero a domare le fiamme. Un funzionario di Bangkok citato da Sky News ha riferito che almeno 63 persone sono rimaste ferite nell'incendio, mentre il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato ai giornalisti sul posto che diverse persone sono state trasportate in ospedale, sottolineando che le cause dell'incendio sono oggetto di indagine.

La ricostruzione

I filmati condivisi online dai soccorritori mostrano un incendio di vaste proporzioni con il fumo che fuoriesce dalla porta d'ingresso del pub Na Ladprao, uno dei locali più popolari nella zona nord della capitale thailandese. Si vedono persone che cercano di fuggire mentre un denso fumo nero si leva nel cielo. Ci sono voluti circa trenta minuti ai vigili del fuoco per domare l'incendio. Le foto scattate dopo l'accaduto mostrano tavoli e sedie carbonizzati e l'interno del locale gravemente danneggiato. Secondo quanto riportato dal quotidiano thailandese Thairath, diverse persone risultano ancora disperse dopo il disastro, con amici e familiari che provano a mettersi in contatto con i numeri di emergenza per ricevere informazioni sui propri cari.

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