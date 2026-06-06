Energiadi:  pedalare per l’ambiente 

Alla maratona energetica c'erano davvero tutti. In sella alle e-bike collegate a generatori per produrre energia e contribuire alla raccolta dei WattOro nella sfida nazionale tra scuole, hanno fatto a gara studenti, insegnanti, genitori, associazioni, cittadini e gli amministratori. Per due giorni l’istituto comprensivo è stato protagonista delle Energiadi, l'iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva che ha coinvolto l'intera comunità scolastica. L'evento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso dedicato al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili e ai consumi consapevoli. «La nostra programmazione sposa i principi dell'Agenda 2030 e le tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica», ha detto la dirigente scolastica Tiziana Onnis. «Grande interesse anche per la mostra "Liberamente. Fare parte attraverso l'arte", che ha raccolto gli elaborati realizzati dagli studenti della scuola primaria nel percorso espressivo guidato da Stefania Lai. (f. me.)

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