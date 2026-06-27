Enduro, la World Cup passa oggi da Baunei 

La E-bike Enduro World Cup Fim porta l’ennesimo “mondiale” nella terra dei grandi eventi e scopre una disciplina a metà tra la mountain bike e il motociclismo. Il fatto che sia la Fim (Fédération Internationale de Motocyclisme) a sovrintendere questa disciplina fa capire che le doti di guida necessarie possono derivare più da esperienze come motocross ed enduro, anche se la downhill è una base altrettanto valida. A Baunei, nel Gp of Sardinia, oggi dalle 9 si disputano due giri da 34 km con le mountain bike assistite (sebbene ci siano anche dei veicoli elettrici non a pedali), durante i quali ci saranno cinque prove cronometrate, per lo più in discesa.

Accanto a specialisti come il britannico Steve Holcombe, il neozelandese Hamish Macdonlad e il francese Christophe Pourcel, ci sarà anche l’ex campione italiano di ciclismo pro, Giacomo Nizzolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA