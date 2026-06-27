VaiOnline
E-bike.
28 giugno 2026 alle 00:06

Enduro, la World Cup passa oggi da Baunei 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La E-bike Enduro World Cup Fim porta l’ennesimo “mondiale” nella terra dei grandi eventi e scopre una disciplina a metà tra la mountain bike e il motociclismo. Il fatto che sia la Fim (Fédération Internationale de Motocyclisme) a sovrintendere questa disciplina fa capire che le doti di guida necessarie possono derivare più da esperienze come motocross ed enduro, anche se la downhill è una base altrettanto valida. A Baunei, nel Gp of Sardinia, oggi dalle 9 si disputano due giri da 34 km con le mountain bike assistite (sebbene ci siano anche dei veicoli elettrici non a pedali), durante i quali ci saranno cinque prove cronometrate, per lo più in discesa.

Accanto a specialisti come il britannico Steve Holcombe, il neozelandese Hamish Macdonlad e il francese Christophe Pourcel, ci sarà anche l’ex campione italiano di ciclismo pro, Giacomo Nizzolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incidente sul lavoro

Cade dal ponteggio del “suo” palazzo: muore un impresario

Olbia, la tragica fine di Renato Mariotti Il lutto: «Quel cantiere era la sua vita» 
Andrea Busia
La sfilata

Sardegna Pride, la festa dei trentamila

Un fiume arcobaleno invade Cagliari: «Siamo il popolo disordinato ma buono» 
Alessandra Ragas
Regione

Addio a Rais, presidente della svolta

Socialista craxiano, guidò nel 1980 la prima Giunta senza la Dc 
Giuseppe Meloni
Il dibattito

Legge elettorale, preferenze in bilico

La Lega spegne l’entusiamo di FdI: «Se insistono, riforma a rischio» 
Roma

Massacrati a colpi di mannaia

Padre, madre e bimba. Grave il figlio 20enne. Caccia a un loro conoscente 
Il sisma

La terra trema ancora, si scava tra i cadaveri Italiani in prima linea

Venezuela, Rodriguez ringrazia Meloni In campo Vigili del fuoco e Protezione civile 