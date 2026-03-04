Encomio per l’attrice Sabina Zicconi 

Il Comune di Decimomannu celebra l’eccellenza locale nel mondo del cinema. Durante la seduta del Consiglio comunale di giovedì l'amministrazione guidata dalla sindaca Monica Cadeddu ha conferito un encomio solenne a Sabina Zicconi, concittadina che si è distinta nel panorama cinematografico e audiovisivo nazionale. Il riconoscimento nasce dalla volontà di premiare un percorso artistico caratterizzato da dedizione e professionalità. In particolare, è stata lodata la sua interpretazione nel film “La vita va così”, opera di significativo valore umano e culturale in cui l’attrice ha operato con affidabilità e profondo rispetto per il ruolo. Il Comune ha sottolineato come il suo attuale coinvolgimento in ulteriori produzioni di rilievo testimoni una crescita costante e un talento sempre più riconosciuto a livello nazionale.

Alla presenza delle autorità, a Sabina Zicconi è stata consegnata una targa ricordo. L'amministrazione ha indicato la sua carriera come un esempio positivo per le giovani generazioni, dimostrando come lo studio e la determinazione possano tradursi in affermazione professionale, portando al contempo prestigio al territorio di appartenenza. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA