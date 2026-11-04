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Decimomannu.
05 novembre 2026 alle 00:25

Emergenza topi: l’istituto superiore Meucci-Mattei è ancora chiuso 

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A Decimomannu l’emergenza topi continua a tenere sbarrate le porte dell’istituto superiore “Meucci-Mattei” di via Foscolo, la cui bonifica e derattizzazione rientra tra i servizi gestiti dal Centro antinsetti della Città Metropolitana.

Eppure c’erano da tempo segnali d’allarme: a metà settembre un primo intervento di derattizzazione aveva interessato l’attiguo parco comunale di via Nazionale, ma la misura evidentemente non è bastata. Dal 24 al 26 ottobre è stato disposto lo stop alle lezioni per effettuare una bonifica iniziale, ma due giorni dopo il Comune è dovuto intervenire con una nuova ordinanza chiudendo la struttura sino a data da destinarsi per ulteriori interventi di derattizzazione e sanificazione. A oggi l’Istituto è ancora inaccessibile.

La sindaca Monica Cadeddu chiarisce: «Il Mattei resterà chiuso finché non riceverò la comunicazione della fine dei trattamenti, comprese sanificazione e pulizia». Protesta anche la Flp scuola, che con una formale diffida inviata a dirigente, Asl e carabinieri del Nas denuncia una gestione dell’emergenza «a pezzettini». Il sindacato contesta l’idea di sanificare solo i locali in cui sono state trovate tracce visibili di topi e chiede la bonifica integrale dell’intero edificio prima di far rientrare studenti e personale. (sa. sa.)

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