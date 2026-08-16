Elisoccorso, serve la nuova superficie 

Si riapre il caso dell’elisuperficie per il 118 a Guspini: durante l’ultimo intervento il pilota dell’elisoccorso di Areus ha preferito non utilizzare la piattaforma e atterrare tra l’erba secca a Is Casermettas, luogo operativo militare durante la Seconda guerra mondiale. Non è la prima volta che accade e ora interviene il sindaco, Marco Pala: «Nel dialogo con la presidente della Regione, Alessandra Todde, il tema della sanità è stato centrale e comprendeva anche la rete delle elisuperfici. Guspini si sta già muovendo per la completa acquisizione de Su Legau, che non è mai stata ultimata. La presenza dell’Asl rende ancora più importante quell’area per il nostro territorio e giustifica la realizzazione di una zona adeguata per l’elisoccorso».

La Regione

Sul fronte dell’Areus (l’Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna), si lavora a un piano dettagliato: «Portiamo avanti un progetto di pianificazione strategica per le elisuperfici e i siti operativi Hems», (Helicopter emergency medical service), «su tutto il territorio regionale per rendere omogeneo l’elisoccorso». Sono già previsti – aggiunge l’Areus - tre siti operativi tra Guspini , Arbus , Buggerru , Fluminimaggiore e Gonnosfanadiga . Il sito operativo Hems prevede una struttura che permette di effettuare atterraggi e decolli 24 ore su 24: deve sorgere su un’area idonea (un quadrato di almeno 35 metri di lato), pianeggiante e libera da ostacoli, recintata, illuminata e nella quale possa avere accesso un’ambulanza, inoltre dotata di una piattaforma in calcestruzzo o in erba naturale. Areus compartecipa alla spesa assieme ai Comuni coinvolti. Da considerare che elisoccorso è un mezzo a supporto del servizio di autoambulanze già presente nel territorio e gestito dalle associazioni di volontariato. L’intervento con l’elisoccorso è previsto per i pazienti molto gravi e, in attesa di un'area idonea, è il comandante dell'elicottero a decidere di volta in volta il punto più adatto per l'atterraggio».

Il caso Guspini

La consigliera comunale di Impari, Cinzia Guidarelli, aggiunge: «La rete delle elisuperfici che Areus sta implementando è fondamentale. Però è evidente che coprire tutti i Comuni in tempi brevi è molto complesso. Guspini, per la sua posizione centrale nel Medio Campidano, dev’essere una priorità». Gabriele Serpi, presidente del volontariato Cisom, è netto: «L’elisoccorso a Guspini deve avere precedenza e ci sono vari spazi per poterlo realizzare».

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