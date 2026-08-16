VaiOnline
Guspini.
17 agosto 2026 alle 00:57

Elisoccorso, serve la nuova superficie 

Spesso i piloti del 118 snobbano quella attuale. Areus: «Ne arriveranno tre» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si riapre il caso dell’elisuperficie per il 118 a Guspini: durante l’ultimo intervento il pilota dell’elisoccorso di Areus ha preferito non utilizzare la piattaforma e atterrare tra l’erba secca a Is Casermettas, luogo operativo militare durante la Seconda guerra mondiale. Non è la prima volta che accade e ora interviene il sindaco, Marco Pala: «Nel dialogo con la presidente della Regione, Alessandra Todde, il tema della sanità è stato centrale e comprendeva anche la rete delle elisuperfici. Guspini si sta già muovendo per la completa acquisizione de Su Legau, che non è mai stata ultimata. La presenza dell’Asl rende ancora più importante quell’area per il nostro territorio e giustifica la realizzazione di una zona adeguata per l’elisoccorso».

La Regione

Sul fronte dell’Areus (l’Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna), si lavora a un piano dettagliato: «Portiamo avanti un progetto di pianificazione strategica per le elisuperfici e i siti operativi Hems», (Helicopter emergency medical service), «su tutto il territorio regionale per rendere omogeneo l’elisoccorso». Sono già previsti – aggiunge l’Areus - tre siti operativi tra Guspini , Arbus , Buggerru , Fluminimaggiore e Gonnosfanadiga . Il sito operativo Hems prevede una struttura che permette di effettuare atterraggi e decolli 24 ore su 24: deve sorgere su un’area idonea (un quadrato di almeno 35 metri di lato), pianeggiante e libera da ostacoli, recintata, illuminata e nella quale possa avere accesso un’ambulanza, inoltre dotata di una piattaforma in calcestruzzo o in erba naturale. Areus compartecipa alla spesa assieme ai Comuni coinvolti. Da considerare che elisoccorso è un mezzo a supporto del servizio di autoambulanze già presente nel territorio e gestito dalle associazioni di volontariato. L’intervento con l’elisoccorso è previsto per i pazienti molto gravi e, in attesa di un'area idonea, è il comandante dell'elicottero a decidere di volta in volta il punto più adatto per l'atterraggio».

Il caso Guspini

La consigliera comunale di Impari, Cinzia Guidarelli, aggiunge: «La rete delle elisuperfici che Areus sta implementando è fondamentale. Però è evidente che coprire tutti i Comuni in tempi brevi è molto complesso. Guspini, per la sua posizione centrale nel Medio Campidano, dev’essere una priorità». Gabriele Serpi, presidente del volontariato Cisom, è netto: «L’elisoccorso a Guspini deve avere precedenza e ci sono vari spazi per poterlo realizzare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

il dramma

Oltre 170 arrivi in sole 48 ore «Ma l’hotspot identifica tutti»

La questora di Cagliari: nessuno sfugge all’identificazione 
Luigi Almiento
La legge è ferma in Consiglio regionale dal 2024: «Non ci sono più scuse»

«L’hanno detto i giudici, ci salva solo la Pratobello»

Appello dei Comitati a Todde dopo la sentenza della Consulta 
Alessandra Carta
Il bilancio

Ferragosto, la Sardegna oltre ogni record

Grandi numeri e caos nel weekend nelle principali località balneari e nelle città 
Cristina Cossu
L’evento

Palio di Siena rinviato per un acquazzone Tittia spera col Nicchio

Il fantino di Nurri su “Andaebola” Tra i favoriti Dino Pes e Carlo Sanna 
(g. d.)
Il crimine

Colpo al museo, rubate opere milionarie

Portati via sei quadri di Antonello da Messina: due abbandonati nella fuga 