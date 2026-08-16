Elezioni provinciali, alle urne il 26 per scegliere il presidente 

Mercoledì 26 agosto si vota, ecco come si elegge il nuovo presidente della Provincia tra i due sindaci candidati, Francesco Sanna ed Emanuele Lilliu. Alle urne vanno solamente gli amministratori comunali, in tutto 361 elettori. Il seggio sarà aperto dalle 8 alle 20 a Sanluri, nella sede di via Paganini. Sono elezioni di secondo livello, quindi il cuore del sistema è il “voto ponderato”: il peso di ciascuno dipende dalla popolazione del Comune di cui fa parte. Sono raggruppati in schede di colore diverso: il più piccolo vale 59 punti, il più grande 840.

L’azzurra, per i centri fino a mille abitanti, comprende Tuili, Collinas, Villanovaforru, Siddi, Pauli Arbarei, Ussaramanna, Turri, Genuri, Las Plassas, Setzu e il voto vale 59 punti. L’arancio, da 1.001 a tremila abitanti, unisce Pabillonis, Villamar, Lunamatrona, Furtei, Villanovafranca, Gesturi, Barumini, Segariu, voto 146. La grigia, da 3.001 a cinquemila, è per Samassi, Serrenti, Sardara, voto 399. La rossa, da 5.001 a diecimila, invece per Serramanna, Sanluri, San Gavino, Gonnosfanadiga, Arbus, voto 412. Infine, la verde, da 10.001 a ventimila abitanti è per Villacidro e Guspini, voto 840 punti. Si vota tracciando una croce sul nome del candidato.

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