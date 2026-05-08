Elezioni, le coalizioni in campo 

Porte aperte dalle 8 del mattino e prime liste subito depositate negli uffici del Comune di Sestu, dove ieri è iniziata ufficialmente la corsa verso le elezioni amministrative. I candidati noti sono tre, Michele Cossa (centrodestra), Michela Mura (Campo largo) e Antonio Manca (civica Sestu Terra mia), ma spunta un quarto aspirante sindaco appoggiato da una nuova lista denominata Sestu Avanti. Se ne saprà di più oggi.

La corsa

I primi a presentarsi sono stati i rappresentanti dei Riformatori, arrivati fin dall’apertura per consegnare simboli e documentazione necessaria alla candidatura.Nel corso della mattinata si è registrato un continuo via vai negli uffici comunali, tra delegati, candidati e rappresentanti delle coalizioni impegnati nelle procedure di deposito.

La seconda lista presentata è stata Sardegna 20Venti, arrivata intorno alle 9.15, mentre verso le 11 è stato il turno della civica “Sestu Terra Mia”. Nel pomeriggio è toccato a Forza Italia, poi al M5s, Fratelli d’Italia, RiprendiAMOci Sestu, Pd e Avs. Gli uffici sono rimasti aperti fino alle 20 per consentire la presentazione delle candidature, operazione che proseguirà anche oggi fino alle 12. Solo alla chiusura definitiva dei termini sarà possibile conoscere ufficialmente il numero dei candidati sindaco in corsa.

La procedura

«Mano a mano che le liste verranno presentate procederemo all’esame della documentazione», spiega la segretaria generale del Comune Maria Antonietta Cannas. In caso di eventuale ballottaggio, le date fissate sono quelle del 21 e del 22 giugno. Dopo il deposito scatteranno le verifiche previste dalla normativa elettorale. «Le liste vengono presentate alla segreteria comunale per un primo esame di regolarità», sottolinea il responsabile dell’ufficio elettorale Pier Luigi Deiana. «Successivamente la documentazione passerà alla commissione elettorale circondariale, che dovrà pronunciarsi entro domenica certificando la regolarità delle candidature ed eventualmente indicando irregolarità da sanare».

Soltanto dopo questo passaggio si procederà con il sorteggio ufficiale di candidati e liste sulla scheda elettorale, aprendo definitivamente la campagna sestese. Le prossime ore saranno quindi decisive per definire il quadro delle coalizioni che si contenderanno la guida del Comune nelle amministrative del 7 e dell’8 giugno.

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