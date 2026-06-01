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Sestu.
02 giugno 2026 alle 00:47

Elezioni, i quattro candidati al rush finale 

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Rush finale della campagna elettorale a Sestu, mentre candidati ed elettori aspettano con ansia e curiosità le amministrative del 7 e 8 giugno e un eventuale ballottaggio.

Il candidato del centrodestra Michele Cossa ha rinunciato all’evento finale inizialmente previsto per giovedì, in piazza Salvo d’Acquisto, con i candidati e l’ultima presentazione del programma. La campagna della coalizione proseguirà lasciando ogni candidato libero di organizzarsi per conto proprio.

Ultimi appuntamenti per il centrosinistra, con la candidata Michela Mura che parteciperà all’incontro di Avs sul tema dell’edilizia popolare, in piazza Ghandi, domani alle 19. Ci sarà anche l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu. Per venerdì invece è previsto il comizio di chiusura anche se ancora non sono stati annunciati con precisione ora e luogo. Altri appuntamenti poi sono previsti per i singoli candidati, con banchetti nei quartieri di Sestu.

Attiva pure la lista Sestu Terra Mia, del presidente del Consiglio uscente Antonio Manca, che non ha previsto un comizio di chiusura ma prosegue la sua campagna attraverso i social e con gli incontri con i cittadini.

Anche Ercole Jonny Loi, candidato a sindaco per la lista Sestu Avanti, chiude la campagna con incontri per le strade e nelle piazze, e post informativi nei social, e non prevede un comizio finale con i cittadini.

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