“Elements” nlle sale del MuA – Museo e Archivio Civico di Sinnai E la Terra diventa metafora per raccontare l’uomo contemporaneo  

Oggi e domani primo appuntamento a Sinnai con “Elements”, il festival di letterature e arti performative promosso da Sardinia To Do e ospitato al MuA – Museo e Archivio Civico di Sinnai. Focus, in queste due giornate, sull’elemento Terra, con un programma che intreccia poesia, laboratori, cucina e momenti di confronto culturale.

“Elements”, infatti, è un progetto culturale articolato in quattro appuntamenti – Terra, Fuoco, Aria e Acqua – pensati come metafore attraverso cui indagare temi universali mediante la letteratura, le arti performative e gli incontri con artisti e studiosi. Il festival nasce con l’obiettivo di costruire uno spazio di esperienza culturale condivisa capace di mettere in dialogo comunità, territorio e ricerca artistica contemporanea.

Su il sipario oggi alle 18, Giornata mondiale della poesia, con “Corpo a corpo con la poesia”, una performance che unisce parola poetica e movimento corporeo. Protagonisti dell’incontro saranno la scuola di arti marziali Wudang Kung Fu Sinnai e la poetessa Francesca Fattinger, che daranno vita a un dialogo tra gesto, respiro e parola. A seguire, l’autrice presenterà il suo ultimo lavoro “Corpo a corpo con la poesia”, in dialogo con la poetessa Agnese Costa. Si prosegue domani con il laboratorio di arte e benessere condotto da Francesca Fattinger e Agnese Costa. L’attività, inserita nel progetto “Mi fai stare bene”, invita i partecipanti a esplorare le opere dello scultore Franco d’Aspro attraverso movimento, ascolto e dialogo con l’arte. Alle 12 spazio alla convivialità con “Elementi di cucina”, attività realizzata in collaborazione con S’Offelleria. Protagonista la cuoca Giovanna Ligas. Nel pomeriggio, alle 15.30, si terrà “Facciamo rumore”, primo raduno di macchine per scrivere in Sardegna ideato da Carla Marcialis. Alle 17, il museo ospita “Colonialismo e musei”, una passeggiata critica nelle sale del MuA guidata da Ilenia Atzori. A chiudere la giornata, alle 17.45, “A tu per 2”, momento di confronto aperto tra professionisti e pubblico.

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