Ehf Cup, il pareggio non basta alla Raimond  

Il 28-28 (13-12 p.t.) di ieri in Bosnia non è bastato alla Raimond Sassari, ancora priva di Jarlstam, per ribaltare il 28-36 del PalaSantoru: a passare il 3º turno di Ehf European Cup è stato il Konjuh Zivinice. «Sapevamo sarebbe stato quasi impossibile, vista anche l’assenza del nostro centrale, ma siamo venuti per provarci. È stata una partita molto equilibrata e va bene così: arrivando al 3º turno abbiamo fatto uno step ulteriore rispetto agli anni precedenti, però la rosa è corta per giocare 2 competizioni e questo ci ha tolto qualcosa. Ora pensiamo al campionato, obiettivo primario», ha rimarcato il ds rossoblù Andrea Giordo.

Ieri, intanto, la Verdeazzurro Sassari si è imposta 26-27 sul Malo e ha conservato il primato in A Silver. In A2 femminile, la Raimond Sassari ha sconfitto 31-26 su La Torre e la Lions Sassari è stata battuta 30-32 dal Flavioni.

Oggi, dalle 14, la sede del Coni Sardegna ospiterà le elezioni del Comitato Regionale Federhandball, una chiamata alle urne attesa e più volte invocata dalle società sarde, che arriva 13 mesi dopo la nomina del commissario Sandro Pagaria (anche presidente Figh Sicilia). Katia Valentina Sotgia, Andrea Giordo, Silvio Ruggieri e Luca Muntoni in corsa per la presidenza, 14 i candidati consiglieri.

