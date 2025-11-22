VaiOnline
pallamano.
23 novembre 2025 alle 00:37

Ehf Cup, il pareggio non basta alla Raimond  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il 28-28 (13-12 p.t.) di ieri in Bosnia non è bastato alla Raimond Sassari, ancora priva di Jarlstam, per ribaltare il 28-36 del PalaSantoru: a passare il 3º turno di Ehf European Cup è stato il Konjuh Zivinice. «Sapevamo sarebbe stato quasi impossibile, vista anche l’assenza del nostro centrale, ma siamo venuti per provarci. È stata una partita molto equilibrata e va bene così: arrivando al 3º turno abbiamo fatto uno step ulteriore rispetto agli anni precedenti, però la rosa è corta per giocare 2 competizioni e questo ci ha tolto qualcosa. Ora pensiamo al campionato, obiettivo primario», ha rimarcato il ds rossoblù Andrea Giordo.

Ieri, intanto, la Verdeazzurro Sassari si è imposta 26-27 sul Malo e ha conservato il primato in A Silver. In A2 femminile, la Raimond Sassari ha sconfitto 31-26 su La Torre e la Lions Sassari è stata battuta 30-32 dal Flavioni.

Oggi, dalle 14, la sede del Coni Sardegna ospiterà le elezioni del Comitato Regionale Federhandball, una chiamata alle urne attesa e più volte invocata dalle società sarde, che arriva 13 mesi dopo la nomina del commissario Sandro Pagaria (anche presidente Figh Sicilia). Katia Valentina Sotgia, Andrea Giordo, Silvio Ruggieri e Luca Muntoni in corsa per la presidenza, 14 i candidati consiglieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis