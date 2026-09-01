Ecco Sugawara, il primo giapponese nella storia del club 

Nell’ultimo giorno di mercato, ecco il primo giapponese nella storia del Cagliari. Per riempire il buco lasciato dalla partenza di Gabriele Zappa, i rossoblù hanno scelto lui: Yukinari Sugawara, nipponico classe 2000, terzino. «Grazie, buongiorno». Appena sbarcato a Elmas, intorno alle 16 di ieri e con qualche anacronistico minuto di anticipo, ha ringraziato i tifosi che lo aspettavano con un sorriso simpatico e le primissime parole in italiano. Di gratitudine.

La nuova sfida

Dopo aver vestito la maglia del Werder Brema nell’ultima stagione, Sugawara avrà modo di entrare in confidenza con la Serie A. «Sono assolutamente pronto per giocare», ha esordito dopo aver concesso selfie e autografi ai sostenitori. «La Serie A è una dei campionati migliori in Europa, per cui sono molto contento di arrivare qui e non vedo l’ora di giocare». Per ruolo e provenienza geografica, raccoglie il testimone di Nagatomo, primatista nipponico con 186 presenze in Serie A: «Non ci siamo ancora parlati, lo chiamerò più tardi». E non si ha difficoltà a credergli, visto che insieme hanno vissuto varie esperienze in Nazionale. Come l’ultimo Mondiale americano, in cui Sugawara ha giocato 4 partite per un totale di 145’. «Di sicuro avrà qualche consigli da darmi». La passata stagione in Bundesliga, vissuta anche quella con la formula del prestito dal Southampton, gli ha fruttato 31 presenze e 6 assist. «Non so ancora quali saranno le richieste della squadra, ma farò tutto ciò che mi sarà chiesto. Darò tutto per il club».

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