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28 giugno 2026 alle 00:06

Ecco Sinner: «Sono pronto» 

Domani il debutto a Wimbledon del campione uscente 

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LONDRA. Fiducioso ma anche prudente, Jannik Sinner torna a Wimbledon con la responsabilità del detentore del titolo, ma anche rinfrancato dai test fisici a cui si è sottoposto nelle scorse settimane dopo l'improvviso malore accusato al Roland Garros. A due giorni dall'esordio all'All England Club, domani alle 14.30 contro il serbo Miomir Kecmanovic nel primo match sul Centrale, il numero uno al mondo si è detto in crescita di condizione, anche se non ancora al massimo del proprio potenziale, e pronto anche ad affrontare il caldo anomalo che ha investito Londra insieme a tutta Europa. Dopo Parigi, Sinner ha spiegato il percorso di controlli e verifiche svolto con il team: «Erano test generali per verificare come stessi a livello fisico, per essere sicuri che tutto fosse a posto con il corpo, e lo è. Tutti i test sono andati molto bene». Ma, ha precisato, «dobbiamo allenarci di più in condizioni di caldo. Ogni anno fa sempre più caldo, è un tema molto importante».

Verso il debutto

La preparazione verso lo Slam londinese non ha previsto stravolgimenti: l'azzurro ha preferito non giocare tornei ufficiali, limitandosi a un'esibizione e allenandosi anche con Novak Djokovic. «I risultati non li vedremo subito qui: è un processo lungo. Non c'è magia dietro. Ma sì, stiamo facendo tutto il possibile. Sono molto contento del lavoro svolto nelle ultime due settimane e mezzo. Sono state giornate molto lunghe. Mi sento ben preparato». All'All England Club l'altoatesino prova a difendere il titolo: «Credo che l'erba sia ovviamente una superficie molto diversa. Siamo qui per cercare di dare il meglio. Cerco di avere più fiducia possibile nei miei colpi e nelle mie capacità».

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