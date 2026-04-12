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Castiadas
13 aprile 2026 alle 00:36

Ecco la pista  ciclopedonale  con area fitness 

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Attraversa la borgata di Olia Speciosa tra alberi, verde e attrezzi per il fitness. È la nuova pista pedonale e ciclabile inaugurata sabato mattina dal sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni con la benedizione del parroco don Luigi Grecu. Un’opera da oltre mezzo milione di euro: «È solo un primo passo - ha detto il primo cittadino - di quella che sarà una vera e propria trasformazione della borgata. Con un altro milione di euro abbiamo infatti in programma la riqualificazione della pineta, sostituiremo cioè gli eucaliptus con piante mediterranee. Poi, sempre qui, costruiremo con altri due milioni di euro il nuovo municipio».

La pista, illuminata, è già a disposizione degli amanti delle passeggiate, soprattutto famiglie con bambini. E poi delle persone che, magari durante le sere estive, vogliono tenersi in forma utilizzando la grande area fitness. «Per il momento – ha aggiunto Murgioni – il transito alle auto è precluso». Nei prossimi giorni saranno installate anche le panchine e la videosorveglianza. (g. a.)

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