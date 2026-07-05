Ecco la nuova Cos Tante conferme e quattro innesti 

Nono anno consecutivo in Serie D per la Costa Orientale Sarda, e il primo nome da cui ripartire non poteva che essere quello di Francesco Loi. Il tecnico è il principale artefice di questo autentico miracolo calcistico: un progetto costruito anno dopo anno che porta in gran parte la sua firma. Attorno a lui la società ha mosso i primi passi in vista della nuova stagione: quattro acquisti e tante conferme.

La squadra

Confermati tutti i calciatori con contratto biennale: Alessio Murgia, Andrea Feola, Andrea Demontis, Lorenzo Cogotti, Tommaso Spanu, Michele Demurtas, Alessio Rossi, Sergio Nurchi, Antonio Demarcus, Francesco Intinacelli, Leonardo Xaxa, Ettore Loddo, Tommaso Cabiddu, Christian Arboleda e Nacho Prieto. Restano poi Walter Anedda e Francesco Cutrona.

Sul fronte mercato, il primo colpo è l’italo-brasiliano Alfredo Francisco Martins (classe 1992), protagonista nelle ultime due stagioni con il Lanusei. In Brasile ha vestito le maglie di San Paolo, Paulista, Nacional e Veranópolis, in Portogallo quelle di Portimonense e Penafiel, con un’esperienza anche in Bulgaria al Beroe. In attacco arriva pure Alessio Cargiolli (1989) dall’Alessandria, ex Virtus Entella, Massese, Derthona. A centrocampo ecco l’italo-serbo Stefan Dimitrijevic (2003), ex Tempio e Barisardo, cresciuto nelle giovanili di Bologna e Genoa e con esperienze nel campionato serbo con Grafičar, Mačva e Real Podunavci, e Enzo Fabricio Ponzo (2004), ex Carbonia, Reggio Calabria e Quilmes Under 20.

Si riparte

La preparazione scatterà il 3 agosto. «Sarà un girone difficile, con formazioni laziali e campane», avverte Loi. «La nostra rosa è ringiovanita: inseriremo diversi ragazzi classe 2003, 2004 e 2005. Cercheremo di crescere come gruppo sulla falsariga del percorso iniziato lo scorso anno. Per noi sarà un anno importante». Previsto tanto lavoro sul campo e una o due sedute in spiaggia.

Novità anche sul quartier generale: dopo Tertenia, la squadra si trasferisce a Bari Sardo. «A Tertenia siamo stati benissimo, ci siamo integrati nel tessuto del paese», sottolinea il tecnico. «Era giusto liberare lo spazio perché hanno un progetto importante. Ringraziamo tutto il paese e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giulio Murgia: ci hanno accolto a braccia aperte, speriamo di aver ricambiato l’ospitalità». Da lunedì partiranno anche i lavori sul campo di Loceri, altro spazio vitale. «A Bari Sardo abbiamo la gestione del campo per 5 anni più 5 rinnovabili. Abbiamo sistemato la tribuna ospiti e stiamo completando la manutenzione: in un mese sarà pronto, il campo è omologato per la D. Con la Bariese abbiamo già rapporti cordiali e di collaborazione».

Open Day

Grande attenzione infine ai giovani, con gli Open Day che hanno registrato tanta partecipazione. «Il settore giovanile è il cuore del nostro progetto», chiude Loi, che segue da vicino tutte le squadre. Nel suo staff promosso Walter Pecchia, allenatore individuale dedicato a qualità e tecnica; confermati Nicola Ruggeri, Antonio Carta, Fulvio Usai, Andrea Paniziutti e Alessandro Mascia.

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