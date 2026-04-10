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Giustizia.
11 aprile 2026 alle 00:29

Ecco Daniele Rosa, il nuovo procuratore ha giurato in Aula  

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Ha giurato ieri mattina davanti al presidente del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, al procuratore Generale Luigi Patronaggio, il nuovo procuratore di Nuoro, Daniele Rosa. Presente il presidente degli avvocati di Nuoro, Lorenzo Soro.

Dopo la nomina all’unanimità da parte del plenum del Consiglio superiore della magistratura, Rosa ha ricevuto le consegne dal procuratore facente funzioni Andrea Jacopo Ghironi che dal maggio del 2025 guidava la Procura di Nuoro. Rosa assume l’incarico che fu di Patrizia Castaldini, trasferita a Trieste all’inizio dell’anno scorso. Arriva in una Procura con i numeri a posto, ha ricordato il procuratore generale e che, a breve, si rinforzerà con l’arrivo di altri due magistrati dopo le partenze delle sostitute procuratrici Martina Varagnolo e Selene Desole.

Ieri la presa in possesso dell’incarico, in un territorio che Rosa conosce. In passato ha infatti ricoperto l’incarico di pubblico ministero a Nuoro dal 2004 e poi a Lanusei dal 2009, occupandosi di inchieste di grande rilievo, tra cui il duplice omicidio di Manasuddas, avvenuto nelle campagne di Oliena, uno dei delitti che ha segnato la cronaca di quegli anni. Poi la partenza per la Toscana come sostituto prima a Livorno nel 2013, poi a Siena nel 2018 e ancora a Livorno nel 2022.

Dopo 20 anni di carriera nella magistratura requirente, la nomina del plenum a procuratore capo segna dunque un ritorno in Sardegna per Rosa, chiamato ora a guidare la Procura della Repubblica del Tribunale di Nuoro.

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