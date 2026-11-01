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02 novembre 2026 alle 00:53

Eccellenza: l’Ossese si prende la vetta 

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Seconda giornata d’Eccellenza che perde una delle sue protagoniste: la Blue Wonder di Santa Maria Coghinas ha infatti comunicato la sua rinuncia al torneo per questioni organizzative e il Real Sun Service (che avrebbe dovuto affrontarla sabato) ha riposato assieme al Cagliari. L’Ossese fa sul serio e conquista il primato grazie alla seconda vittoria stagionale: il successo per 4-0 sulla Futura Calcio Sales è siglato da Fiori (tripletta) e Battaglia. L’altra sorpresa in vetta è un’altra matricola: la Womentis si impone sul Tortolì per 3-0, con i gol di Serra (su rigore), Casu e Mallus, e vola a sei punti. Successo esterno e primi tre punti per l’Atletico Uri, che si impone sul Simaxis per 4-1, grazie a due doppiette di Stellato e Manai. Di Tola la rete delle oristanesi. Prime vittorie anche per l’Arzachena e la Marzio Lepri Torres. Le smeraldine in rimonta superano la Gioventù Assemini (in gol con Pinna e Martignoni): due doppiette (di Sau e Delogu) ribaltano le cagliaritane nella ripresa. Le rossoblù invece si impongono sull’Ilvamaddalena grazie ad una rete di Arca.

Sosta

Si è fermata per una settimana la Serie C. L’Atletico Uri, con tre punti in classifica dopo tre giornate, occupa l’ottava posizione in condominio con il Torino. Le giallorosse di Mario Desole domenica voleranno a Milano per sfidare l’Alcione. Impegno casalingo invece per la Torres che riceverà la Pro Sesto. La squadra di Emanuele Riu occupa con un solo pareggio all’attivo la penultima posizione, in compagnia della Caronnese.

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