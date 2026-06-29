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30 giugno 2026 alle 00:19

È Winks l’alternativa ad Aebischer 

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Dopo Demi Akarakiri, inglese di origini nigeriane, il Cagliari guarda ancora al calcio britannico per rinforzare il centrocampo. Nel mirino rossoblù è finito stavolta Harry Winks, 30 anni e reduce da una stagione sfortunata con il Leicester chiusa con la retrocessione in terza serie. Conosce bene il campionato italiano avendo indossato la maglia della Sampdoria. Winks è l’alternativa al mediano del Pisa Michel Aebischer per il quale balla ancora un milione e mezzo tra offerta e richiesta.

All’attacco

Resta Albion Rrahmani l’obiettivo principale per l’attacco, nonostante la concorrenza sempre più agguerrita da parte del Venezia. I contatti con lo Sparta Praga sono proseguiti ancora ieri. Binario parallelo con l’Atalanta per il maliano El Bilal Touré, molto più di un’alternativa al kosovaro. La Dea lo inserirebbe volentieri nell’operazione Gaetano, il Cagliari, però, preferirebbe slegarlo attraverso un prestito con un’opzione per il riscatto. Nessuna novità per quanto riguarda l’eventuale ritorno nell’Isola di Gaetanio Oristanio, rientrato intanto al Venezia dopo l’esperienza tra alti e bassi col Parma. Sulle sue tracce c’è anche il Torino.

Rimandato ad aggi l’annuncio di Alessandro Romano, regista svizzero in arrivo dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto da parte del club rossoblù. (f. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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