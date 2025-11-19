È un Castiadas da semifinale 

Castiadas 4

Uta 2020 1

Castiadas (4-3-3) : Sarritzu, Murru (19’ st Setzu), Fredrich, Mirco Carboni (11’ st J. Ridolfi), Grinbaum, G. Marci, Pilosu, Altobelli, Pulcrano (25’ st Miranda), A. Marci, Matta (30’ st Cadoni). In panchina Galasso, Ornano, N. Ridolfi. Allenatore Bebo Antinori.

Uta 2020 (4-3-3) : Firinu, Fenu (1’ st Foddi), Rosas, Piro, Suella (10’ st Picciau), Pibia, Giannoni, Sanna (10’ st Bratzu), Cossu (41’ st Pelle), Lardieri, Schirru (1’ st Pinna). In panchina Angioni, Capoccia, Picciau, M. Carboni. Allenatore Titti Podda.

Arbitro : Riccardo Cuneo di Carbonia.

Reti : pt 3’ Pilosu, 24’ Fredrich; st 12’ e 34’ (r) Pilosu, 20’ Cossu.

Note : ammonito Rosas (Uta); recupero 1’ pt e 3’ st.

Castiadas. All’Annunziata di Castiadas la squadra di Bebo Antinori cala il poker contro l’Uta 2020 e mette una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Entrambi gli allenatori colgono l’occasione per dare spazio a diversi giocatori finora poco impiegati in campionato. Protagonista assoluto della serata è Daniele Pilosu, autore di una tripletta. Il Castiadas parte con grande determinazione e al 3’ sblocca il risultato: cross di Fredrich e deviazione vincente di Pilosu. Al 24’ arriva il raddoppio firmato dallo scatenato Fredrich, che conclude al meglio un elegante scambio con Pulcrano. I padroni di casa continuano a creare occasioni senza però trovare il terzo gol e il primo tempo si chiude sul doppio vantaggio.

Nella ripresa, al 12’, Pilosu su assist di Matteo Matta realizza il 3-0 con una conclusione potente e precisa che si insacca sul secondo palo.

L’Uta accorcia le distanze al 20’ su una ripartenza: passaggio filtrante di Piro per Cossu che batte il portiere. Al 34’, però, è ancora Pilosu a mettere il punto esclamativo sul match: Fredrich si procura un rigore e l’attaccante lo trasforma con freddezza fissando il risultato sul 4-1.

La partita di ritorno è in programma il 26 novembre ma il Castiadas già intravede la semifinale. «Un’ottima prestazione», commenta il vicepresidente del club Matteo Frau, «il tecnico Antinori ha dato spazio ad alcuni giovani con meno minutaggio in campionato: hanno risposto alla grande. Lavorano in silenzio e con grande impegno e, quando vengono chiamati, dimostrano di essere all’altezza. La mentalità è quella giusta».

